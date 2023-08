Caldo estremo? Una goccia fresca da est creerà scompiglio!

Gli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcolo sembrano aver trovato un accordo su quella che sarà l'evoluzione meteo della prossima settimana.

Fino a qualche giorno fa, sembrava prevalere l'ipotesi di una nuova forte ondata di caldo nordafricano su tutta l'Italia. Tuttavia, negli ultimi giorni, questa possibilità ha perso credibilità a favore di una nuova tendenza che vedrà uno scacchiere barico particolarmente complesso che si realizzerà sull'Europa centro-meridionale a partire dall'inizio della prossima settimana.

Sia chiaro, l'anticiclone africano ci sarà, ma preferirà concentrarsi su altri settori ad un passo dall'Italia. Il promontorio nordafricano verrà letteralmente intrappolato da due figure di bassa pressione, una posizionata a ovest tra l'Atlantico e la penisola iberica, e l'altra sui Balcani e il Mediterraneo orientale.

Questa ultima depressione, alimentata da aria fresca proveniente dalla Scandinavia e dall'Est Europa, fino a poco tempo fa non era assolutamente prevista da molti centri di calcolo. E sarà proprio questa "goccia" fresca in retrogressione da est a creare scompiglio, favorendo una riduzione delle temperature in molte delle nostre regioni, rendendo le giornate piacevoli e ventilate.

Questa massa d'aria fresca terrà a bada il caldo africano, costringendolo ad invadere con maggiore intensità l'Europa occidentale, in particolare la Francia, dove ci aspettiamo temperature notevolmente elevate nella prossima settimana. Analizzando la mappa delle anomalie previste tra il 4 e il 6 settembre, riscontriamo anomalie estreme in Francia, fino a 14 °C al di sopra delle medie del periodo.

È proprio qui che l'anticiclone africano dominerà. In Italia, invece, percepiremo gli effetti di queste correnti più fresche dai Balcani, che manterranno le temperature vicine alle medie del periodo, talvolta anche al di sotto nelle regioni del centro-sud. Ci aspettano, dunque, giornate calde, ma senza picchi eccessivi. Avremo temperature attorno ai 30-32 °C nelle regioni del Nord e in Sardegna, e localmente lungo le coste tirreniche. Nelle altre aree, le temperature oscilleranno tra i 25 e i 29 °C.

Questi flussi freschi provenienti da est, dopo aver attraversato i Balcani, potrebbero generare raffiche di vento di grecale e tramontana abbastanza intense, che influenzeranno soprattutto il centro-sud tra lunedì e mercoledì prossimi. Un po' di vento di maestrale potrebbe farsi sentire già da domenica sul medio-basso Adriatico.

In sintesi, questa "goccia" fresca in retrogressione da est avrà un impatto maggiore sulle regioni centrali e meridionali, dove avremo un clima più gradevole di giorno e decisamente fresco di sera e di notte, mentre al Nord le giornate saranno calde, ma senza eccessi.