CALDO ATROCE in lenta attenuazione sull'Italia; chi beneficerà maggiormente dell'aria più FRESCA?

Ci siamo! Dopo aver patito un caldo a dir poco esagerato, la situazione nei prossimi giorni tenderà lentamente a modificarsi. Non avremo più correnti africane bollenti, ma un flusso di aria proveniente da nord-ovest che riporterà le temperature attorno ai valori normali.

Non aspettiamoci il fresco (che è ancora lontano), ma una condizione termica nettamente più vivibile ad iniziare dalle regioni settentrionali.

La prima mappa è una conferma di quanto abbiamo detto nei giorni scorsi; sono le temperature a 1500 metri previste per il pomeriggio di mercoledi 18 agosto. Vi ricordiamo nuovamente che l'isoterma + 20° alla medesima quota è il confine tra il caldo sopportabile ed intenso:

Notate come a nord dell'arco alpino farà addirittura fresco. Da noi avremo un caldo in genere sopportabile con le ultime sacche bollenti all'estremo sud in via di attenuazione.

Veniamo ora alle temperature al suolo previste alle 14 di domani, martedi 17 agosto:

Il caldo atroce sarà ancora presente al meridione, in modo particolare sulla Sicilia, dove i 40° potrebbero essere valicati nel Catanese. 39° sono attesi anche in Puglia e sulla Lucania.

Più a nord, come vedete, si andrà verso una calura più normale normale con il valicamento dei 30° solo su alcune aree. Il tutto sarà associato ad un clima abbastanza secco stante le correnti di matrice settentrionale.

Il calo termico al suolo sarà ancora più evidente nella giornata di mercoledi 18 agosto:

Gli ultimi refoli di caldo atroce saranno presenti sulla Sicilia orientale con 37° nel Catanese. 35° sono attesi anche sulla bassa Lucania. Sul resto d'Italia valori ovunque inferiori a 35°; un po' più caldo il versante tirrenico, decisamente meno l'Adriatico e il nord dove si prevedono temperature piuttosto gradevoli.