Caldo ancora molto intenso fino a sabato, guardate che temperature sono previste!

L'alta pressione africana è in costante rinforzo e le temperature non possono far altro che salire inesorabilmente soprattutto nei settori lontani dalle brezze marine. È proprio il nord Italia a patire maggiormente l'aumento delle temperature, dove oggi abbiamo sfiorato con grande facilità i 35°C, una temperatura ormai di casa in questa caldissima e siccitosa estate, ma che in realtà nasconde un'anomalia di oltre 4-5°C rispetto alle medie.

Nei prossimi giorni il caldo si intensificherà ulteriormente tanto che in Val Padana potremo sfiorare temperature di 38-39°C, specie tra Veneto ed Emilia Romagna. Gran caldo anche lungo il versante tirrenico con picchi di 37-38°C tra Lazio e Campania. Valori non tanto diversi in Sardegna, Sicilia e Basilicata. Leggermente meno caldo solo sul lato adriatico, ma qui agirà tantissimo l'afa.

Giovedì sarà la giornata "meno calda" delle prossime tre.

Venerdì e sabato le due giornate più calde della settimana, dopodiché da domenica ci sarà un leggero calo termico grazie all'arrivo di acquazzoni e temporali sparsi al nord (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo). Ovviamente trattasi di un calo termico apparente e molto lieve, che non spazzerà via l'umidità e le anomalie termiche dall'Italia.