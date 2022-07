CALDO all'apice la prossima settimana. Raffaele Laricchia: "termometri oltre 40°C su diverse regioni"

C'è ben poco da fare, la pioggia continuerà a farsi desiderare ancora per molti giorni per effetto del vasto campo di alta pressione che aleggia sull'Europa centro-occidentale.

Le correnti sub-tropicali stanno investendo in pieno la penisola iberica, ma riescono a farsi sentire anche sulle nostre regioni del nord dove oggi abbiamo sfiorato i 37-38°C.

L'ondata di caldo entrerà nel vivo nei prossimi giorni su tutta Italia, probabilmente per quasi tutta la prossima settimana. A tal proposito è intervenuto il tecnico meteorologo Raffaele Laricchia per fare il punto della situazione sul tempo dei prossimi giorni.

L'anticiclone africano è situato sulla penisola iberica, ma come mai fa già così caldo? "Si tratta di un campo di alta pressione particolarmente esteso che sta avvolgendo non solo la penisola iberica ma anche tutto il Mediterraneo centro-occidentale e finanche il centro Europa. Naturalmente il cuore dell'anticiclone, quello alimentato direttamente dalle bollenti correnti sub-tropicali, è situato su Portogallo e Spagna, ma ciò non significa che l'Italia è fuori da questo contesto, anzi! La pressione è elevata e l'aria molto stabile fino ad altissima quota: basta questo per garantire assenza di piogge e temperature molto alte. "

Cosa sta succedendo in Spagna e Portogallo? "Senza dubbio entrambi i Paesi stanno passando ore difficili per via del caldo estremo. Le temperature hanno superato i 40°C su vaste aree e pensate che proprio oggi è stato raggiunto un nuovo record: mi riferisco alla città di Pinhão, in Portogallo, che ha toccato ben 47°C divenendo la temperatura più alta lì registrata."

Queste temperature arriveranno in Italia? "Quasi sicuramente non registreremo valori così esagerati, ma senza dubbio il caldo diverrà più intenso e ci farà compagnia per tanti giorni. Il cuore dell'anticiclone tenderà a muoversi verso est, proprio verso l'Italia, dopo una rapida capatina in Gran Bretagna dove a breve potrebbero essere raggiunti clamorosamente i 40°C.

Tra mercoledì 20 e venerdì 22 luglio le temperature saliranno nettamente da nord a sud e non escludo l'arrivo dei 40°C in diverse località della pianura Padana e nelle aree interne del centro. E non dobbiamo tralasciare l'afa, specie su coste e pianure, che andrà man mano aumentando col passare dei giorni!"

Quando potrebbe tornare il maltempo? "C'è ben poco da dire purtroppo: la pioggia continuerà a farsi desiderare ancora a lungo, forse per tutta la prossima settimana. Qualche spiraglio sembra aprirsi nell'ultima settimana di luglio, ovvero dopo il 24-25 del mese, per un ritorno di aria più gradevole e instabile. Tuttavia siamo troppo in là coi tempi e, come ben sappiamo, le previsioni diventano suscettibili di cambiamenti notevoli. Per il momento dovremo fare i conti con caldo, afa e ancora tanta siccità."