CALDO AFRICANO cederà il passo a correnti più gradevoli! Ecco quanto scenderanno le TEMPERATURE

Il grande caldo sembra essere davvero agli sgoccioli: l'anticiclone è in lento ma costante cedimento ed anche le calde correnti africane tenderanno lentamente a lasciar posto a correnti più gradevoli provenienti sia dall'Atlantico che dall'est Europa.

Il cambiamento non sarà istantaneo, soprattutto al centro e al sud, ma abbastanza graduale. Il declino del gran caldo avrà inizio con l'avvento della nuova settimana: le temperature scenderanno lentamente già da lunedì per poi diventare evidente da giovedì 11 in poi.

Le anomalie termiche che ci hanno accompagnato per settimane saranno quasi del tutto riassorbite e potremo finalmente riassaporare temperature tipiche dell'estate mediterranea, ovvero in linea con le medie del periodo.

Nei giorni di giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 potremo registrare temperature di almeno 4-6°C più basse rispetto a questo week-end.

Insomma torneremo a respirare aria decisamente meno calda e anche leggermente meno umida, soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud. Le notti si riveleranno nettamente più fresche e gradevoli, mentre le giornate saranno calde e senza eccessi.

Per essere più chiari, nei settori interni o in Val Padana potremo rilevare temperature massime non oltre i 30-32°C, mentre lungo le coste le temperature saranno quasi ovunque inferiori ai 27-28°C. Clima nettamente più gradevole anche in montagna.

Laddove ci saranno temporali, specie nei settori interni, sulle colline e le montagne, le temperature potrebbero scendere fin sotto i 20°C