Arriva una temporanea impennata termica al sud, prosegue l'inverno al nord

Una lunga fase di maltempo invernale impegna le regioni del centro e del nord, portando abbondanti quantità di NEVE fino a bassa quota sull'angolo nord-occidentale e sull'Appennino settentrionale. Su questi settori i fenomeni si esauriranno soltanto a partire da domani, mercoledì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, quando le precipitazioni lasceranno il posto a qualche schiarita in più. Il vortice ciclonico che da giorni interessa il nostro Paese, tenderà infatti a trasferirsi verso le regioni dell'alto Adriatico, consentendo finalmente un miglioramento del tempo lungo i versanti occidentali, cioè i settori più colpiti dalla pesante ondata di maltempo invernale di questo inizio gennaio.

Superate le festività dell'Epifania sembrano crescere le quotazioni per un sensibile rialzo della temperatura portato da una massa d'aria subtropicale sui settori di basso Mediterraneo. Nell'ambito del nostro Paese tale rialzo termico guadagnerebbe spazio soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, con valori di temperatura sopra la norma del periodo tra venerdì 8 e domenica 10 gennaio. Resteranno ai margini di questa azione calda le regioni del nord, dove il cielo tra il giorno dell'Epifania e venerdì 8 diventerà più sereno, questo grazie ad un rientro d'aria fredda dai quadranti nord-orientali. Stima delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri dal modello LAMMA :