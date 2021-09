Ancora protagonista l'anticiclone con pochi disturbi specie al sud

L'estate sul Mediterraneo sembra proprio intenzionata a restare ancora in sella e così sarà per diversi altri giorni. Le fasce anticicloniche subtropicali non arretrano e restano ancora ben salde alle proprie posizioni. Queste ultime saranno ancora garanzia di tempo assolato con valori termici elevati. Nonostante tutto, scrutando più da vicino quello che accade sul Mediterraneo in questi giorni, le prime dinamiche vagamente assimilabili a dei fenomeni di chiaro stampo autunnale sono già tra noi; i temporali di tipo marittimo che in questi giorni stanno interessando le regioni del sud, ne sono un chiaro esempio. Fossimo ancora nel pieno del periodo estivo per antonomasia, questi fenomeni con questo tipo di collocazione non sarebbero stati possibili. Possiamo definire quello che stiamo vivendo e che vivremo ancora in futuro come un'autunno che si traveste da estate, conservandone ancora buona parte delle caratteristiche, special modo sul piano delle temperature.



Cosa succederà nei prossimi giorni?



I modelli sembrano ormai confermare lo sviluppo di un'onda anticiclonica subtropicale di origine africana. In questa sede troverà spazio un ulteriore rialzo termico sul Mediterraneo nel corso della prossima settimana. A risentire di questa impennata termica con caldo estivo fuori stagione saranno tutte le regioni ma con picchi più elevati ancora una volta in previsione per il centro ed il sud. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 14 settembre:

Le regioni del nord dal canto loro potrebbero presto ritrovarsi interessate da un flusso di venti meridionali lungo il lato ascendente di una debole saccatura sull'ovest Europa. Su questi settori ci sarà spazio per un aumento delle nubi, anche qualche precipitazione a partire dal prossimo giovedì 16 settembre in avanti. Una perturbazione più organizzata potrebbe infine raggiungere questi settori nel prossimo weekend (sabato 18, domenica 19). Primissima stima delle PIOGGE calcolate dal modello americano per sabato prossimo, 18 settembre: