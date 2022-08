Altalena delle temperature in settimana: CALDO fino a 40°C per pochi giorni

La nostra penisola vivrà una settimana molto dinamica dal punto di vista meteorologico, non solo sul fronte delle piogge ma anche su quello delle temperature. Dovremo fare i conti con una vera e propria altalena termica, dove le temperature saliranno vertiginosamente in un paio di giorni per poi scendere con la stessa rapidità.

Tutto questo sarà causato dal transito di una forte perturbazione atlantica, già anticipata in questo articolo. La saccatura fresca in arrivo dall'Atlantico sarà molto profonda e riuscirà a scaraventare sull'Italia masse d'aria molto calde nordafricane. Sarà il tipico richiamo caldo della perturbazione, molto efficace considerando che ci troviamo nel bel mezzo di agosto e quindi con un serbatoio caldo di grande rilievo alle latitudini sub-tropicali.

Insomma tra mercoledì e venerdì dovremo aspettarci un sensibile aumento delle temperature su tutto il centro, il sud e le isole maggiori. Le massime saliranno ben oltre i 35°C, sfiorando addirittura i 40-41°C nei settori interni specie su Puglia e Basilicata. Valori non molto diversi su Sardegna e Sicilia. L'alito caldo sarà molto veloce e già sabato avrà abbandonato totalmente lo Stivale. Difatti sabato 20 agosto avremo un nettissimo calo delle temperature ovunque:

Le anomalie di temperatura previste tra mercoledì e giovedì sono notevoli. Alla quota di 1500 metri si prospettano fino a 10°C sopra le medie del periodo sulle regioni del sud. Nord molto poco interessato dall'aumento termico, considerando che sarà al centro delle piogge e dei temporali.

Sabato avremo un calo termico altrettanto vertiginoso, di oltre 10°C, considerando che si ritornerà appena sotto le medie del periodo.