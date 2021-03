Alluvioni tra Marocco e Algeria, è un disastro: sono decine le vittime

Disastrose alluvioni si sono verificate nei giorni scorsi sull'Africa nord-occidentale, precisamente tra Marocco e Algeria dove è arrivata un'intensa perturbazione atlantica carica di piogge e nubifragi.

I fenomeni purtroppo si sono rivelati davvero estremi e persistenti, tanto da scatenare inondazioni e alluvioni eccezionali per queste aree. Colpita fortemente l'area di Ceuta, a ridosso dello stretto di Gibilterra: la città di Tetouan è stata colpita da importanti inondazioni che hanno allagato centinaia di casa e spazzato via veicoli e qualsiasi altro oggetto presente per le strade.

Queste furiose ondate di maltempo hanno causato la morte di ben 28 persone, in gran parte operai che lavoravano in una fabbrica tessile totalmente allagata.