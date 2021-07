Allerta meteo della Protezione Civile: forti temporali al Nord, venti intensi al Centro

L'avvicinamento di una saccatura atlantica al Nord Italia determinerà condizioni di instabilità nei prossimi giorni sul Nord Italia, dove il contrasto fra le masse d'aria più fresche e l'aria caldo-umida presente nei bassi strati determinerà ancora una volta fenomeni intensi. Le regioni maggiormente colpite fra le prossime ore e la giornata di domani saranno Piemonte e Lombardia, dove sono attesi temporali e grandinate anche in pianura. La Protezione Civile ha infatti emanato un'allerta meteo, che riportiamo di seguito.

Maltempo: pioggia e temporali al Nord-Ovest. Venti fino a burrasca al Centro

Allerta gialla in Piemonte e in Lombardia

Una perturbazione atlantica con centro d`azione posizionato sulla Bretagna, nei prossimi giorni traslerà verso l`Europa continentale, favorendo sulle regioni settentrionali dell`Italia flussi in quota più umidi ed instabili, con direttrice sud-occidentale, che andranno ad interessare prevalentemente le regioni nord-occidentali; contestualmente, nei bassi strati, una ventilazione meridionale più sostenuta interesserà le regioni centrali tirreniche.

L`avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 24 luglio, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore della giornata di domani, domenica 25 luglio, si prevedono, inoltre, venti forti con rinforzi fino a burrasca su Toscana meridionale e settori costieri del Lazio centro-settentrionale, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 25 luglio, allerta gialla per rischio temporali su settori di Piemonte e Lombardia.

Previsioni meteo dettagliate per Domenica 25 Luglio 2021



Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte occidentale e centro-settentrionale e su Lombardia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati;

- sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori alpini, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

- da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su entroterra ligure, Emilia-Romagna occidentale e restanti zone di Piemonte, Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori massimi in locale sensibile aumento su Romagna e regioni centro-meridionali adriatiche, con massime localmente molto elevate sulle due isole maggiori, e su Puglia e Basilicata; massime elevate sulle restanti zone interne e pianeggianti del Centro-Sud e su Emilia-Romagna orientale.

Venti: forti dai quadranti meridionali su settori costieri di Sardegna orientale, Sicilia occidentale, Toscana, Lazio, settori appenninici centrali, zone costiere di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale e localmente su restanti settori costieri adriatici centro-settentrionali con rinforzi tra Toscana e Lazio.

Mari: molto mosso il Tirreno centro-settentrionale e quello meridionale settore ovest.