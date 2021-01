Toscana: la befana porta la neve a quote bassissime, fiocchi a Lucca e Pistoia

Neve a bassa quota in Toscana, fiocchi a Lucca e Pistoia al mattino.

È arrivata la neve a quote molto basse quest'oggi in Toscana. La presenza di aria più fredda unita ad umidità proveniente da ovest, dall'Atlantico, ha permesso l'arrivo della neve sin verso le pianure sulla Toscana settentrionale, in particolare tra lucchese e pistoiese.

I fiocchi bianchi sono caduti fin sotto i 100 metri di altitudine a nord di Lucca. Qualche fiocco è arrivato anche a Lucca, ma gli accumuli nevosi sono presenti perlopiù a quote leggermente più alte, in collina. La neve è arrivata anche sulle colline del fiorentino e soprattutto al confine con l'Emilia Romagna. Oltre i 1500 metri ormai si registrano oltre due metri e mezzo di neve fresca.

Qualche nevicata sarà ancora possibile in giornata, fino al pomeriggio, a quote piuttosto basse su lucchese, pistoiese, fiorentino, carrarese.