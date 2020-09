Ritorna la neve sulle Alpi: imbiancata Livigno

L'arrivo della prima irruzione artica della stagione autunnale ha spazzato via ogni parvenza d'estate dalla nostra penisola a cominciare proprio dal nord. Il calo delle temperature ha provocato un diffuso guasto del tempo e soprattutto ha permesso il ritorno della neve sulle Alpi fino a quote modeste.

In pianura e in collina i temporali si sono rivelati particolarmente violenti, soprattutto in Veneto dove, mentre in montagna la temperatura è scesa anche sotto lo zero favorendo l'arrivo della neve. Questo video meraviglioso ci mostra la nevicata di venerdì pomeriggio su Livigno, località montana della provincia di Sondrio, in Lombardia, situata a 1.800m.



I fiocchi di neve hanno raggiunto i 1400 metri lungo il versante italiano, mentre sui versanti esteri e nelle valli più interne la neve si è spinta anche più in basso grazie al notevole raffreddamento dell'aria.

Il freddo sta dilagando su tutto il Meridione, scaturendo un calo termico di oltre 10°C. La neve farà la sua comparsa anche sulle vette dell'Appennino centro-settentrionale tra oggi e domenica, per la prima volta dopo l'estate.