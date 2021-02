Notte tropicale su Roma: temperatura di 22°C come a luglio

Notte da piena estate su Roma, temperatura di 22°C nella capitale. Giornata piena di nubi, piogge e polvere desertica.

Sarà un 7 febbraio da ricordare nel Lazio ma anche buona parte del sud: le intense correnti di libeccio e scirocco che stanno sferzando il Mediterraneo hanno causato un diffuso e marcato aumento delle temperature non solo di giorno ma anche in piena notte. Dopo le temperature massime di ieri che in Sicilia hanno sfiorato i 30°C, ci troviamo a commentare una notte tropicale su Roma.

Nella capitale la temperatura massima della notte ha toccato i 22°C (attorno alle 4), divenendo una delle più alte di sempre per quanto riguarda il mese di febbraio su Roma. Una temperatura notturna superiore ai 20°C è tipica dei mesi estivi come luglio e agosto ed è solitamente legata alla presenza dell'anticiclone africano nel Mediterraneo. Quando ci troviamo davanti a simili temperature in piena notte, si parla di "notte tropicale" proprio perché si tratta di temperature tipiche delle aree tropicali o sub-tropicali.

Ora la temperatura è in graduale calo su Roma (si registrano 18°C alle 8 e mezzo) ed il tempo è in rapido peggioramento. In arrivo anche vaste nubi di pulviscolo desertico sulla Capitale, che tenderanno a sporcare ogni superficie.