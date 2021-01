Nevicate eccezionali in Appennino oltre 3 metri tra Toscana ed Emilia, Passo del Lupo sommerso

Nevicate imponenti in Appennino, Cimone, Abetone e Passo del Lupo sommersi dalla neve.

Le nevicate iniziano a farsi preoccupanti sull'Appennino settentrionale, dove diversi centri abitati sono ora senza corrente e addirittura parzialmente isolati. Nevica quasi senza sosta da oltre tre giorni e la situazione non accenna a migliorare a causa del continuo ingresso di perturbazioni da ovest, che apportano piogge in pianura e nevicate in montagna.

La neve sta scendendo sin verso l'alta collina tra Toscana ed Emilia, ma è sopra i 1000/1200 metri che le nevicate stanno causando numerosi disagi. Tra l'Abetone, il passo del Lupo e il Corno delle Scale si registrano gli accumuli di neve più imponenti, addirittura superiori ai 3-4 metri! All'Abetone le strade sono quasi totalmente bloccate e si scavano cunicoli tra la neve per potersi muovere: questa mattina sono stati superati i 2,5 metri di neve.

Ancora peggio al passo del Lupo, dove si sfiorano i 4 metri di neve: le immagini che vi mostriamo parlano da sole.



Continuerà a nevicare anche per gran parte di questa domenica, con ulteriori apporti nevosi di 40-50 cm. Neve in arrivo anche domani sera e martedì con accumuli a tratti eccezionali.