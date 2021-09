Maltempo in Liguria: forte temporale su Genova, allagamenti e qualche disagio

Come nelle attese una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Liguria. Dal primo mattino un temporale (a carattere autorigenerante) sta colpendo il genovese provocando qualche disagio sia nella città di Genova che in provincia.

Il temporale è caratterizzato da moltissimi fulmini, raffiche di vento e pioggia intensa. Localmente si sono raggiunti anche gli 80-100 millimetri di pioggia dalla mezzanotte. Non mancano quindi allagamenti e piccoli smottamenti soprattutto nell'entroterra genovese. Negli ultimi minuti il temporale si è scostato dal centro di Genova e muove verso est.