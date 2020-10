Maltempo al Nord: alluvione in atto a Limone Piemonte

Situazione estremamente critica in Piemonte dove il maltempo sta creando gravi disagi soprattutto nel cuneese. Come vi abbiamo illustrato in un precedente articolo nella zona della Val Roja e aree limitrofe si registrano le condizioni peggiori, con esondazioni, allagamenti, frane e crolli.

A Limone Piemonte, al confine con la Val Roja, sono caduti circa 400 millimetri di pioggia dalla mezzanotte. Il fiume Vermenagna che attraversa il paese è esondato. La strada statale 20 del Colle di Tenda è stata chiusa all'altezza della chiesa Sant'Antonio. Diverse le strade chiuse nella zona. La frazione Sant`Anna, zona Fantino Tetti Maschetta, è stata bloccata.

L'acqua minaccia anche alcune case. Come si apprende dal sito Cuneo24.it, il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi ha disposto la chiusura della strada Romana, di viale Valleggia e della strada statale 20 dal bivio della caserma dei carabinieri.