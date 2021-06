Devastante tornado in Belgio: decine di case distrutte

E' stato un week end di violenti temporali e grandinate su buona parte dell'Europa occidentale, esposta a un flusso di correnti atlantiche più fresche che si sono scontrate contro l'aria ben più calda in risalita dal nord-Africa provocando di fatti fenomeni estremi.

Nella serata di Sabato una cella temporalesca particolarmente intensa (dotata di mesociclone) ha dato vita a un tornado nell'area di Beauraing, nel Belgio meridionale. Le raffiche di vento generate dal vortice potrebbero aver superato i 130/150 km/h.

Il fenomeno ha colpito pesantemente la cittadina della provincia vallona di Namur, sradicando alberi, pali della luce, danneggiando decine di abitazioni. Il Comune ha parlato di 92 case colpite da danni significativi. Dieci risultano inabitabili. Sei persone sono state temporaneamente ricollocate in altre strutture. Danni anche a diverse automobili. Fortunatamente non risultano feriti o vittime.