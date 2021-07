Aereo Volotea mitragliato dalla grandine in Piemonte: momenti di panico per i passeggeri

Momenti di paura nella serata di ieri su un volo partito da Torino e diretto ad Alghero, che ha dovuto attraversare una zona in cui era in atto un forte temporale con grandine.

L'aereo, un airbus 320 della compagnia Volotea, è decollato dall'aeroporto di Torino Caselle alle 20:05 della serata di Domenica, ma poco dopo la partenza è stato colpito da una violenta grandinata, riportando danni soprattutto alla parte anteriore, per tanto è stato fatto atterrare all'aeroporto di Verona, senza riuscire a raggiungere la destinazione prevista.

Nessuna grave conseguenza per fortuna per i passeggeri, solo parecchia tensione quando l'aereo ha dovuto fare i conti con l'intensa turbolenza.

Solo qualche settimana fa un episodio analogo si era verificato sempre in Piemonte: in questo caso il volo era partito da Milano Malpensa ed era stato colpito da una violenta grandinata all'altezza del Lago di Orta.