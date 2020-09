PIOGGE: ecco quelle previste la prossima settimana (tutte le MAPPE!)

L'arrivo della figura depressionaria dalla Francia, attesa già da domenica pomeriggio al nord-ovest, diverrà più importante con il passare dei giorni, fino a provocare precipitazioni di una certa rilevanza su molte aree del Paese, specie quelle nord-occidentali e tirreniche.



La sequenza che vi mostriamo qui sotto è divisa in giornate: sono due mappe per giornata: lunedì 21, mattina e sera, martedì 22, mattina e sera, mercoledì 23, mattina e sera. Impressionante l'attivazione dei temporali marittimi sulle coste liguri e tirreniche che, con l'accentuazione dell'instabilità e dunque della curvatura ciclonica delle correnti.



Notevoli gli accumuli previsti per mercoledì 23 sulle coste tirreniche, liguri e sulla Lombardia, con autentici nubifragi. Vedremo se tali mappe cosi generose in termini di precipitazioni, verranno confermate.



LUNEDI 21 settembre

MARTEDI 22 settembre

MERCOLEDI 23 settembre