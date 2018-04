Meteo fine settimana: come sarÃ  il tempo in Italia?

L'ultimo fine settimana di aprile vedrà un tempo maggiormente instabile e meno caldo sull'Italia stante la presenza di una depressione tra il Mediterraneo occidentale e l'ovest Europa.

Premettiamo che la situazione per il fine settimana non è ancora bene inquadrata dalle elaborazioni; di conseguenza non prendete la posizione delle precipitazioni come oro colato .

Fatta questa importante premessa, nella prima mappa viene estrapolata la previsione per sabato 28 aprile secondo il modello americano.

Si notano rovesci al nord e lungo le zone interne dell'Italia centrale. Rovesci alternati comunque a pause asciutte e in parte soleggiate.

Qualche rovescio in vista anche per la Sicilia, mentre il resto delle regioni costiere avrà un tempo migliore (magari non sereno, ma asciutto).

Temperature attorno alle medie al nord e su parte del centro, un po' fresche sotto eventuali precipitazioni. I termometri resteranno un po' esuberanti solo al sud e sulla Sicilia.

La seconda mappa mostra la situazione attesa per domenica 29 aprile in Italia.

Tempo ancora instabile al nord con rischio di rovesci specie su Alpi, Prealpi, alta pianura e Liguria.

Al centro e al meridione l'intervento di aria africana più stabile dovrebbe limitare i fenomeni a qualche piovasco nei settori interni. Sulla Sardegna tempo in peggioramento tra pomeriggio e sera con rovesci in arrivo da sud ovest.

Il contesto termico sarà nel complesso gradevole, un po' fresco al nord sotto eventuali piogge.