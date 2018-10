Il tempo del fine settimana: tutte le ULTIMISSIME

Dopo gli episodi di maltempo che stanno ancora interessando la Sardegna e il nord-ovest, l'atmosfera proverà a rilassarsi durante il fine settimana, concedendo molto sole, temperature un po' esuberanti e qualche pioggia relegata perlopiù alla Sicilia.

La prima mappa mostra la situazione attea in Italia nel primo pomeriggio di sabato 13 ottobre.

Come si può notare dalla cartina, sarà un sabato nel complesso soleggiato su gran parte della nostra Penisola.

Qualche nube sarà presente al nord, ma con basso rischio di fenomeni, mentre il corpo nuvoloso più importante sarà ubicato in prossimità della Sicilia, dove avremo anche alcuni rovesci.

Quadro termico esuberante per il periodo con la concreta possibilità di superare ancora i 25°, specie al centro e al meridione.

La giornata di domenica 14 ottobre avrà un tempo sostanzialmente simile: bel tempo o poche nubi nelle zone interne al nord e al centro, ma con una tendenza ad aumento della nuvolosità in serata sul nord-ovest senza piogge.

Qualche rovescio o breve temporale potrebbe insistere invece tra la Sicilia e la Calabria per via di un ostinato corpo nuvoloso in lenta traslazione verso lo Ionio.

Temperature sempre miti o lievemente esuberanti in alcune aree, specie nei valori massimi.