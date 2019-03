FINE SETTIMANA in compagnia di temperature MOLTO MITI: ecco dove

D

Dopo le scorribande più fredde ed instabili transitate negli ultimi giorni in Italia, il fine settimana farà schizzare verso l'alto i nostri termometri, stante il temporaneo ritorno dell'alta pressione. Si potranno quindi espletare le prime attività all'aperto e le gite fuori porta, in attesa che la primavera faccia il suo ingresso anche dal punto di vista astronomico.

Ecco la mappa delle temperature massime previste in Italia per il pomeriggio di sabato 16 marzo (attorno alle ore 14); si consiglia di ingrandire le immagini per poter avere un migliore riscontro visivo:

Al nord si prevedono 22-23° sul Piemonte e su alcuni settori della Pianura Padano-Veneta; al centro punte di 20-22° saranno possibili lungo il versante adriatico stante un lieve effetto favonico delle correnti occidentali; al meridione punte di 20-22° tra Molise, Puglia, Lucania e Sicilia orientale.

Ecco invece la mappa relativa alle temperature massime previste in Italia per la giornata di domenica 17 marzo, sempre attorno alle ore 14:

Al nord si registrerà un calo delle temperature, specie sul nord-ovest, dove arriveranno nubi e qualche debole pioggia; sul nord-est valori più elevati, fino a 20° sulle pianure dell'Emilia Romagna; al centro 20-22° sono attesi nelle aree interne della Sardegna, 19-20° lungo il versante adriatico; al meridione punte di 22° saranno possibili tra Molise e Puglia, 21° sull'est della Sicilia e 20° sulla Lucania.