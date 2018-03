Notte su mercoledÃ¬: ecco dove nevicherÃ ! Aggiornamento!

Ci sono novità nell'aggiornamento del modello americano già nel breve termine .

Nel corso della giornata di martedì aria fredda comincerà ad affluire in modo più importante dalla porta della Bora, richiamata dalla formazione e dall'approfondimento di un minimo pressorio sviluppato a tutte le quote a ridosso del medio Tirreno.



L'afflusso freddo più marcato riguarderà ancora una volta le regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna ed il medio Adriatico , in parte basso Piemonte, bassa Lombardia, Umbria, Toscana, ma non il Lazio, dove sembrerebbe persistere aria mite sino alla mattinata di mercoledì e solo da giovedì, in aria ormai più secca, riuscirebbe a sfondare l'aria fredda dall'Appennino.



In ogni caso nella notte tra martedì e mercoledì e sino all'alba di mercoledì transiterà una veloce linea frontale sulle pianure del nord ma le precipitazioni, in prevalenza nevose o di pioggia mista a neve, si localizzeranno rapidamente tra basso Piemonte, Cuneese, Alessandrino, Astigiano, Vercellese, basso Milanese, Pavese, Emilia-Romagna , qui soprattutto a ridosso dei rilievi.



Al centro è attesa neve sino a 200-300m ma con possibile locale interessamento anche dei litorali su Marche, Abruzzo e poi su Umbria, Toscana interna ma non sul Lazio, ove si prevede la persistenza di una massa d'aria più mite e dove si andrà a collocare il minimo pressorio.



Nel corso di mercoledì le nevicate si localizzeranno su Marche ed Abruzzo, risultando a carattere di rovescio, più probabili dai 200-300m in su, migliorerà il tempo al nord e su Umbria e Toscana, interverranno schiarite anche sul Lazio.



In pratica per il modello americano NON giungerebbero temporali nevosi sulla regione, come indica invece il modello europeo, perché l'aria fredda non riuscirà a sfondare in modo diretto sulla regione almeno sino alla notte su giovedì.



Per i dettagli sulle 24 ore successive uscirà un articolo apposito.