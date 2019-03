Meteo: WEEK-END di PRIMAVERA ma dalla serata di lunedì COLPO di CODA INVERNALE

SBALZI TERMICI: dopo l'illusione dell'estate ad un passo, che vivremo durante questo fine settimana, come capita molto spesso a marzo, ecco in arrivo il classico colpo di coda invernale, che riporterà temperature decisamente più basse, vento, rovesci, anche grandine e un po' di neve sino alle quote collinari qua e là.



SITUAZIONE: fine settimana in compagnia del bel tempo primaverile grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione. La compressione e l'avvitamento dell'aria verso il basso, unitamente al generoso soleggiamento previsto, concorreranno ad innalzare le temperature sin su valori superiori ai 20°C, con punte di 23-24°C nelle grandi aree urbane del nord e del centro.



EVOLUZIONE: tutti i modelli inquadrano uno spostamento dei massimi pressori verso nord-ovest e l'inserimento di una figura depressionaria associata ad aria fredda dal nord-est del Continente sin sull'Italia tra la serata di lunedì 24 e la giornata di giovedì 28 marzo. Ecco il quadro barico previsto per l'alba di martedì 25 marzo :





Ci saranno anche risvolti precipitativi, anche se non è ancora molto chiaro se interverrà anche un minimo pressorio al suolo a ridosso del Tirreno centrale.

Il modello tedesco ci dà la sua chiave di lettura e le mappe delle precipitazioni previste risentono di una visione piuttosto perturbata dell'evento.

Ve le mostriamo in progressione.

Ecco le precipitazioni previste tra lunedì sera 25 marzo e l'alba di martedì 26 marzo:



Ecco le precipitazioni previste tra l'alba di martedì 26 e l'alba di mercoledì 27 marzo:



Come vedete qui è contemplata la formazione di una depressione a ridosso della Sardegna con fenomeni che dunque coinvolgono soprattutto l'isola e le regioni del medio Adriatico come riflesso del mulinello depressionario.

Ecco invece le precipitazioni previste nell'arco della giornata di mercoledì 27 marzo:



TEMPERATURE: caleranno di almeno 9-10°C nei valori massimi rispetto alle temperature previste in questo fine settimana e rimarranno piuttosto basse almeno sino a giovedì 28, in particolare lungo l'Adriatico e sul meridione.



NEVE: sono attesi rovesci di neve sino in collina dapprima sul nord-est e l'Emilia-Romagna, poi soprattutto lungo la dorsale appenninica del centro e infine del sud. Temporali con presenza di fiocchi di neve, grandine, graupel, saranno possibili anche a quote inferiori, come sovente capita in primavera, pur in presenza di temperature ben superiori allo zero.



LUNGO TERMINE: dopo un temporaneo miglioramento previsto per fine mese, potrebbero realizzarsi le condizioni per assistere a piogge primaverili di una certa rilevanza sul territorio, in particolare dal 3 aprile in poi, ma più probabilmente dal 5-6 aprile. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti.



OGGI: bel tempo ovunque, salvo residui addensamenti in Sicilia. Temperature in rialzo con punte di 22-23°C nelle zone interne del nord e del centro. Clima molto gradevole.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it