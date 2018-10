METEO: Sicilia nel mirino di un VIOLENTO MALTEMPO e altrove?

SITUAZIONE: una zona di alta pressione limita l'instabilità atmosferica all'estremo sud del Paese e in particolare alla Sicilia. Sul resto del Paese insiste un campo di alta pressione che regala tempo sostanzialmente buono.



EVOLUZIONE: domenica la fascia di alta pressione si indebolirà e sulla Sicilia e il sud della Calabria si accentuerà sensibilmente il maltempo, assumendo connotati pericolosi sulla Sicilia orientale ed estendendosi parzialmente verso il basso Tirreno.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì una perturbazione si avvicinerà da ovest al settentrione ma l'opposizione dell'alta pressione ne ridurrà gli effetti alle Alpi occidentali. Il fronte, deformato, andrà a convergere nel canale depressionario presente a ridosso delle isole maggiori, accentuando il maltempo su quelle zone almeno sino a martedì.



PREOCCUPAZIONE: il canale depressionario presente sul bacino del Mediterraneo insisterà anche per i giorni successivi, reiterando condizioni perturbate sulle isole maggiori, almeno sino a venerdì. A provocare un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche concorrerà anche il contributo di una goccia fredda in quota in discesa dalla Francia, che potrebbe anche coinvolgere il resto d'Italia, ma su questo punto sarà necessario aggiornarsi.



DA NOTARE: una certa flessione delle temperature è attesa al nord nella giornata di domenica a causa del rientro di una corrente orientale più fredda, sul resto del Paese le condizioni rimarranno miti.



SICILIA: maltempo severo è atteso tra il pomeriggio odierno e la giornata di domenica sull'est e poi nel sud dell'isola ma anche nel sud della Calabria con precipitazioni temporalesche di origine marittima particolarmente insistenti, soprattutto tra domenica e l'alba di lunedì. Non si escludono alluvioni-lampo con accumuli di pioggia superiori ai 100mm in poche ore, specie nel Catanese.



OGGI: condizioni di tempo buono, salvo locali situazioni nebbiose mattutine sulla Valpadana. All'estremo sud, tra Sicilia, isole Eolie, Egadi, Pelagie, Calabria e basso Tirreno, nuvolosità irregolare con possibili rovesci, anche temporaleschi. Dalla serata possibile coinvolgimento anche dei settori jonici della Calabria. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: al nord parzialmente nuvoloso su Piemonte e ovest Lombardia al mattino per venti da est, schiarite nel corso della giornata. Sereno sul nord-est. Al centro bel tempo, salvo addensamenti a ridosso della Sardegna. Al sud parzialmente nuvoloso con addensamenti più intensi sulla Sicilia e la Calabria, dove si registreranno rovesci e temporali anche forti nel corso del pomeriggio-sera. Temperature in lieve calo, segnatamente al nord e sulla Sicilia.





