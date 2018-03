Le ultimissime meteo sulle FESTE di PASQUA

SITUAZIONE: residue condizioni di instabilità insistono sul meridione e sulla Romagna, mentre da mercoledì si instaureranno correnti occidentali, che favoriranno una generale variabilità.



EVOLUZIONE: giovedì un primo corpo nuvoloso organizzato interesserà il settentrione portando piogge sparse, specie su Lombardia, levante ligure e Triveneto. Un secondo fronte più organizzato interverrà nella giornata di venerdì, legato ad una figura depressionaria ben più incisiva, che determinerà piogge e venti forti al nord e lungo le regioni centrali tirreniche e la Campania.



FINE SETTIMANA di PASQUA: sabato ancora rovesci sul nord-est e in parte sul Tirreno ma con tendenza a miglioramento, domenica di Pasqua con un cuneo anticiclonico in rimonta e bel tempo quasi ovunque.



PASQUETTA: bel tempo ovunque con temperature gradevoli.



EVOLUZIONE SUCCESSIVA: martedì 3 aprile una nuova saccatura proverà a disturbare il settentrione portando nuvolaglia sparsa e qualche fenomeno di debole intensità, mentre al centro e al sud risalirà ARIA decisamente più calda dal nord Africa. Mercoledì 4 aprile e giovedì 5 aprile altri passaggi nuvolosi al nord e sull'alto Tirreno associati a rovesci sparsi, sempre piuttosto caldo al sud e in parte anche al centro ma con valori in calo entro venerdì 6 aprile.



OGGI: nubi sparse al nord con schiarite prevalenti ad ovest, addensamenti sul nord-est, segnatamente sul basso Veneto e l'Emilia-Romagna con qualche debole pioggia sparsa. Nelle Alpi di confine deboli nevicate oltre i 1200m. Al centro condizioni di tempo discreto o buono salvo parziali addensamenti. Al sud nuvolosità variabile con locali spunti temporaleschi o brevi rovesci, segnatamente durante le ore pomeridiane. Temperature in ulteriore lieve rialzo.



DOMANI: nuvolosità variabile su tutto il Paese, qualche pioggia possibile a ridosso dei rilievi del nord e sulle alte pianure del nord-est, per il resto asciutto e mite.