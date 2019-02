L'inverno non si darÃ  per vinto

SITUAZIONE: l'alta pressione non riesce a proteggere tutto il Paese e consente l'inserimento di aria più fredda sulle nostre regioni meridionali, accompagnata da rovesci, anche di tipo nevoso oltre i 700-800m.



EVOLUZIONE: nel fine settimana la corrente fredda perderà gradualmente importanza e anche il meridione ritroverà tempo nel complesso discreto, mentre risulterà buono sulle restanti zone d'Italia, salvo qualche locale situazione nebbiosa.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì da ovest proverà ad avanzare una saccatura, che però verrà ridimensionata progressivamente dall'alta pressione. I disturbi più significativi riguarderanno ancora le isole maggiori ed il sud, mentre altrove si limiteranno ad una modesta nuvolaglia in un contesto non freddo.



MOMENTO DECISIVO: sul finire della settimana il modello americano prevede un notevole rinforzo dell'alta pressione tra Algeria, Mediterraneo occidentale, nord Italia e centro Europa, ma si innescherebbe nuovamente un afflusso di aria più fredda da nord-est sul meridione e il medio Adriatico. Il modello europeo strizza ulteriormente l'occhio al freddo e propone un anticiclone meno forte e localizzato più ad ovest, con possibilità per una massa gelida di investire quasi tutta l'Italia nel fine settimana 23-24 febbraio, con conseguenze nevose in Adriatico e al sud. MeteoLive, che segue questa situazione da giorni, dedicherà oggi un particolare approfondimento a questa prospettiva.



OGGI: al sud nuvolosità irregolare accompagnata da venti da nord-est a tratti sostenuti e freddi e da rovesci sparsi, anche nevosi in Appennino oltre i 700-800m ma con limite in calo sino in collina nei rovesci più intensi. Locali grandinate e manifestazioni temporalesche, il tutto comunque in un contesto variabile. Al nord e al centro bel tempo, salvo addensamenti sul medio Adriatico. Temperature massime in calo al sud, in lieve aumento al nord, stazionarie al centro.



DOMANI: al sud addensamenti residui ma con scarso rischio di fenomeni, altrove bel tempo. Locali nebbie sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro. Temperature in aumento al sud nei valori massimi diurni, stazionarie altrove.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it