GIOVEDI maltempo in arrivo al nord e sulla Toscana, neve a quote basse nelle Alpi

SITUAZIONE: giornata di intervallo, ma una perturbazione si avvicina al settentrione e giovedì determinerà un forte peggioramento con neve anche generosa nelle Alpi sin sotto i 1000m su molti settori.



NEVE: potrà nevicare anche sin verso i 500-600m su alcune vallate delle Alpi occidentali, oltre i 700-1000m sui restanti settori. L'aria secca affluita nella notte aiuterà al momento della sua umidificazione, ad abbassare notevolmente il limite dei fiocchi.



EVOLUZIONE: da venerdì il posizionamento di un anticiclone in sede scandinava devierà verso il Mediterraneo altri impulsi instabili in arrivo dall'Atlantico e rinnoverà il rischio di precipitazioni, questa volta un po' su tutto il Paese sino a domenica.



IRRUZIONE FREDDA: nel corso del fine settimana una lingua di aria gelida si metterà in moto dall'est europeo verso il centro Europa, arrivando a coinvolgere marginalmente anche il nostro settentrione e scavando una depressione al suolo nel Mediterraneo. L'aria fredda potrebbe poi aggirare le Alpi da ovest, tuffandosi lunedì dalla Valle del Rodano verso la Sardegna e inasprendo il peggioramento sul nostro Paese. Il freddo più importante rimarrà comunque confinato sul centro Europa.



PROSSIMA SETTIMANA: sarà certamente depressionaria da lunedì 19 a mercoledì 21 ma con risvolti termici e barici ancora da dettagliare meglio, visto che i due principali modelli hanno deciso di "dividersi" proprio su questo punto fondamentale. Seguite pertanto gli aggiornamenti.



OGGI: bel tempo ovunque, salvo temporanei addensamenti. Tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata sulla Liguria e sull'alta Toscana. Temperature massime gradevoli.



DOMANI: peggioramento al nord e sulla Toscana a partire da ovest con piogge e rovesci anche intensi, nevicate sulle Alpi tra i 600 e i 1000m, a quote più alte mediamente sul settore prealpino. Sul resto del centro nubi in arrivo e qualche pioggia su Umbria, Lazio e Sardegna, asciutto sul medio Adriatico, nubi in arrivo sulla Campania con piovaschi isolati entro sera, ancora schiarite sul resto del meridione. Temperature in calo al nord e sulle centrali tirreniche.