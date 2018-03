Meteo a 7 giorni: dopo la PIOGGIA arriva il FREDDO e la NEVE per alcune regioni

Il maltempo prenderà di mira in maniera anche severa il centro e parte del meridione soprattutto nella giornata di domani, martedi 20 marzo.

Una depressione fredda farà il suo ingresso sul Mediterraneo durante la prossima notte; le acque più calde del Mare Nostrum forniranno ulteriore energia al sistema che metterà sotto torchio molte zone del nostro Paese nelle prossime 36-48 ore.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di martedi 20 marzo . Tutto il centro e gran parte del meridione sarà sotto rovesci intensi, in modo particolare lungo le regioni del versante tirrenico e sulla Sardegna, dove avremo anche temporali e grandinate.

Il nord Italia e gran parte della Toscana saranno fuori dai fenomeni più intensi. Solo sui settori alpini e sull'Appennino settentrionale avremo la possibilità di qualche rovescio, nevoso sopra i 500-700 metri.

Il progressivo spostamento verso levante della depressione attirerà verso l'Italia correnti fredde dall'Europa centro-orientale. Nella giornata di giovedì 22 marzo la bassa pressione sarà sullo Ionio; il ventaglio di correnti settentrionali abbraccerà quindi gran parte del nostro Paese con isoterme a 1500 metri di tutto rispetto visto il periodo in questione (seconda mappa).

Oltre alle regioni settentrionali, il tempo inizierà a migliorare anche sulla Sardegna e il medio-alto Tirreno, mentre i fenomeni più intensi e la neve a bassa quota si arroccheranno sul versante adriatico e al meridione.

Il calo termico sarà avvertito ovunque, anche se al nord il sole dovrebbe mitigare un po' l'aria nelle ore centrali della giornata.

Arriveremo così al fine settimana quando una nuova depressione passerà bassa, interessando la Sardegna, il meridione e parte delle regioni centrali con nuove piogge (terza mappa).

Al nord e sul restante centro vigeranno invece condizioni di variabilità con rischio di rovesci sparsi più convinti in prossimità dei rilievi, ma probabili anche in pianura.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo fino a lunedi 26 marzo.

Martedi 20 marzo: maltempo al centro e al meridione con piogge anche intense e neve in Appennino sopra i 700-900 metri; rovesci anche sulla Sardegna. Il settentrione e la Toscana saranno invece fuori dai fenomeni con qualche rovescio nevoso sopra i 500-600 metri sui rilievi alpini in parziale sconfinamento sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Ventoso e temperature in calo.

Mercoledi 21 e giovedì 22 marzo tempo freddo e ventoso sull'Italia; belle schiarite al nord, medio-alto Tirreno e Sardegna occidentale, molto instabile altrove con quota neve in calo fino a 300-500 metri sull'Appennino settentrionale e versante adriatico (localmente a quote inferiori), 800-1000 metri al meridione.

Venerdì 23 marzo: ultimi rovesci anche nevosi sui 400-600 metri al meridione, in attenuazione, bel tempo altrove. Freddo e ventoso al centro e al sud, più mite al nord.

Sabato 24 marzo: tregua su tutta l'Italia a parte qualche pioggia in giornata su Sardegna e nord-ovest, lieve aumento termico ovunque.

Domenica 25 e lunedi 26 marzo maltempo al sud, sulle Isole e parte del centro, altrove tempo variabile con rischio di qualche rovescio specie sui rilievi. Temperature ancora fresche ovunque.

