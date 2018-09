Meteo a 7 giorni: attacco autunnale del Mediterraneo, poi...

Il mese di ottobre potrebbe esordire con la pioggia sulle regioni settentrionali ed alcune zone del Tirreno? A tre giorni dalla scadenza previsionale l'incertezza è ancora troppo alta per poter decretare con sicurezza la possibilità di innaffiate su questo settore italico.

Partiamo comunque dai dati certi: l'ultimo week-end settembrino non si farà rimpiangere in fatto di sole e temperature esuberanti.

Il mese di settembre si concluderà quindi in bellezza con un clima adatto alle attività all'aperto e alle gite fuori porta. Qualche nube potrebbe interessare i rilievi specie nella giornata di domenica, per il resto sole e cielo sereno per tutto il periodo.

Un cambiamento potrebbe manifestarsi al nord e sul Tirreno nella giornata di lunedi 1 ottobre (prima mappa) stante la discesa di una perturbazione da nord-ovest verso il Mediterraneo.

In un primo tempo saranno coinvolte le regioni settentrionali e il Tirreno, mentre tra martedi 2 e mercoledi 3 ottobre il medesimo fronte scivolerà con le sue piogge verso il centro e il meridione, liberando progressivamente il nord (seconda mappa).

Oltre al ritorno della pioggia, si avrà un consistente calo delle temperature con gli ultimi refoli caldi che verranno spazzati via rapidamente da forti correnti di matrice settentrionale.

Passato questo trambusto, tra giovedì 4 e venerdì 5 ottobre (terza mappa) l'alta pressione subirà un fisiologico coricamento sulla nostra Penisola riportando nuovamente sole e bel tempo da nord a sud, accompagnato da temperature gradevoli.

Sarà solo un intermezzo, in vista di nuovi sviluppi dell'autunno che la rubrica Fantameteo cercherà di analizzare.

RIASSUMENDO: fino a domenica 30 settembre bel tempo su tutta l'Italia e temperature gradevoli. Qualche nube solo sui rilievi del nord specie domenica senza conseguenze.

Lunedi 1 ottobre probabile peggioramento al nord e sul Tirreno con rovesci e temporali, nubi sparse e tempo asciutto altrove, temperature in generale calo.

Martedi 2 e mercoledi 3 ottobre trasferimento dei fenomeni al centro e al meridione, isole comprese. Migliora al nord ma con forti venti da est, temperature in ulteriore calo.

Giovedì 4 e venerdì 5 ottobre bello ovunque e temperature piacevoli.