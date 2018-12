VIDEO: tempesta di graupeln fra Polignano e Monopoli, disagi per gli automobilisti

Come vi abbiamo poc'anzi illustrato in questo articolo, condizioni di forte instabilità stanno dando vita a rovesci e temporali sulla Puglia, nella fattispecie sui settori adriatici fra Bari e Brindisi. Particolarmente colpito finora il sud-est barese.

A Polignano a Mare si è verificata una forte precipitazione di "neve tonda" (o graupeln). La formazione della neve tonda avviene quando un cristallo di ghiaccio o una piccola porzione di ghiaccio omogeneneo viene circondata di goccioline sopraffuse di nube, che congelano velocemente al contatto. Si tratta visivamente di un fenomeno molto simile alla grandine, ma in realtà più vicino alla neve. Le "palline" di ghiaccio assumono una tipica caratteristica opaca, di colore bianco, e risultano di dimensioni relativamente piccole (intorno ai 5-7 mm).

La tempesta di graupeln ha colpito in pieno il paese di Polignano a Mare, ma anche la strada che collega Polignano con Monopoli, come mostrano queste immagini. Disagi inevitabili per la viabilità.

