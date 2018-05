Via i cirri e la nuvolaglia, parte la cumulogenesi: temporali in agguato

Anche se l'aria in quota è fredda e ci sarebbero le condizioni per lo sviluppo di rovesci e temporali, basta la presenza di una nuvolosità strato cumuliforme o cirriforme insistente tra la mattinata ed il primo pomeriggio per inibire la crescita delle nubi cumuliformi e ritardare o addirittura annullare lo sviluppo dei temporali .



Questo è avvenuto durante le ultime 36 ore nel momento in cui il vortice depressionario era più attivo e costruiva nuvolosità e corpi nuvolosi su vari livelli; ora paradossalmente, proprio quando la sua azione sta cominciando a venire meno, i cieli si puliscono ma l'aria ancora molto fresca in quota finisce per generare cumuli a sviluppo verticale , che sfruttano l'intensa radiazione solare diretta per trasformarsi in cumulonembi ed originare temporali sparsi, localmente anche grandinigeni, come spesso avviene in questi casi.



In questo frangente i cieli si sono puliti e i cumuli stanno popolando i cieli di molte regioni, specie quelli del centro, del nord-est e della Lombardia: a breve si sperimenteranno anche i primi temporali...