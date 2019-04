Un 25 APRILE con ampi spazi soleggiati, ma...

Il tempo del 25 aprile godrà di una sorta di intervallo tra una perturbazione e l'altra. Al centro e al meridione non dovrebbero esserci precipitazioni, mentre le regioni settentrionali non saranno esenti dalle bizze del cielo, specie durante il pomeriggio.

La prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia fino alle 14 della giornata festiva secondo il modello americano:

Al centro e al sud il tempo sarà asciutto e largamente soleggiato, fatta eccezione per qualche goccia di pioggia sul settore ionico, ma in via di attenuazione; le temperature saranno superiori alle medie del periodo e in alcuni settori potrebbe addirittura fare un po' caldo.

Al nord qualche piovasco si farà notare sulla Val d'Aosta, il Piemonte e tra Veneto settentrionale e Friuli. Sul resto del settentrione il tempo sarà asciutto.

Tra il pomeriggio e la serata (indicativamente fino alle ore 20), la situazione in Italia sarà la seguente:

Al centro e al sud persisterà un tempo nel complesso stabile e asciutto fatta eccezione per le zone interne appenniniche che potrebbero vedere alcuni addensamenti ma con basso rischio di rovesci.

Al nord il tempo resterà asciutto sulla Liguria, la bassa Lombardia e il basso Piemonte. Altrove saranno possibili piovaschi o rovesci locali alternati comunque a spazi soleggiati. I fenomeni saranno maggiormente probabili su Alpi, Prealpi e zone di pianura settentrionali.

