Trentino Alto Adige: devastante frana colpisce Dimaro, 1 morto e 200 sfollati

Piogge alluvionali hanno colpito negli ultimi giorni il Trentino Alto Adige, provocando esondazioni di torrenti, frane e smottamenti.

Fra le località più colpite figura Dimaro, in provincia di Trento: qui il torrente Meledrio è esondato e ha travolto la località Campeggio con fiumi di fango e rocce, scatenando il panico fra la popolazione. Diverse abitazioni sono state travolte e in una di queste era presente una donna. Purtroppo non ce l’ha fatta. Il bilancio è quindi di 1 vittima e almeno 200 sfollati.

Si stima che il volume di terra movimentato dalle frane che si sono staccate dalla serata di ieri sia di circa 50.000 metri cubi.

Impressionanti le immagini, che mostrano lo scenario di devastazione in cui si trova la piccola Dimaro.