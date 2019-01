Romania: violento gelicidio colpisce Bucarest, centinaia di alberi abbattuti e decine di feriti

Il vasto vortice di bassa pressione che negli ultimi giorni ha colpito l'Italia ha avuto effetti anche su gran parte dell'Europa orientale : il ramo ascendente del vortice ciclonico, quello caratterizzato da aria più mite proveniente dal nord Africa, ha invaso numerosi Paesi dell'est Europa, dai Balcani sino al mar Nero, dispensando nevicate diffuse sin verso le pianure.



Le nevicate sono state possibili grazie allo scorrimento dell'aria mite e umida sul vasto cuscino di aria gelida presente nei bassi strati e al suolo (caratteristica simile alla Pianura Padana).

Tuttavia non ci sono state solo nevicate : alcune notizie di poche ore fa ci informano di un grave episodio di gelicidio avvenuto in Romania, specie nella zona di Bucarest. Il gelicidio altro non è che "pioggia congelata" : questo fenomeno è possibile quando le temperature alle medio-alte quote (oltre i 700-1000 metri di altitudine) sono nettamente più alte rispetto al suolo. E difatti durante il passaggio del fronte più mite sulla Romania le temperature in alta quota hanno addirittura superato lo zero, favorendo la fusione dei fiocchi di neve in pioggia. Tuttavia la pioggia una volta arrivata al suolo ha incontrato uno strato d'aria gelida, con temperature di diversi gradi sotto lo zero, e pertanto si è congelata all'istante.

Il risultato finale è la formazione di vere e proprie lastre di ghiaccio su qualsiasi genere di superficie, dagli alberi alle strade e sui terrazzi. Una situazione davvero pericolosa in cui imbattersi e ciò che è accaduto in Romania lo dimostra chiaramente!



Nella sola Bucarest sono stati abbattuti oltre 800 alberi dal peso del ghiaccio, decine di voli dall'aeroporto internazionale Henri Coanda sono stati cancellati. Le strade ghiacciate hanno causato decine di incidenti ma fortunatamente non si segnalano vittime. Sono almeno 40 i feriti (dovuti sia agli incidenti che alle cadute).