PREVISIONI METEO: l'aria fredda raggiunge l'Italia ma dal prossimo weekend...

Un blocco d'aria fredda conquista le regioni centrali ed orientali d'Europa, determinando un raffreddamento deciso delle temperature accompagnato da nevicate a bassa quota su vaste zone del continente. Parte di quest'aria fredda raggiunge anche il nostro Paese, determinando ancora nevicate sui rilievi di confine delle Alpi orientali ed alcune importanti manifestazioni temporalesche sui versanti del medio e basso Adriatico. Nei prossimi giorni, l'asse dell'alta pressione presente sull'ovest Europa, è previsto ruotare ulteriormente in senso orario, costituendo un massimo autonomo di alta pressione sulla Penisola Scandinava.



Questo movimento porterà ad una modifica nella direzione di provenienza delle correnti che avranno una componente più spiccatamente orientale e pertanto agevolando un raffreddamento più deciso delle temperature in vista per le regioni del nord tra mercoledì e venerdì.



Non ci sarà solo questo: la diminuzione della pressione atmosferica in sede iberica, lascerà libero accesso alla nuova perturbazione in arrivo sul Mediterraneo centrale proprio tra giovedì e venerdì prossimi. Un corpo nuvoloso sarà particolarmente attivo sulle regioni del centro e del sud, segnando un nuovo cambio di regia nella circolazione atmosferica. Nei giorni successivi, l'aria più mite di origine oceanica tornerà in breve tempo a riconquistare il terreno perduto, preludio ad un weekend segnato da un nuovo rialzo delle temperature.



La seconda metà di dicembre sarà contraddistinta da una circolazione temperata ed umida con precipitazioni che al nord potrebbero risultare anche frequenti.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it