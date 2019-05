Nuove perturbazioni in arrivo sul Mediterraneo anche nei prossimi giorni, vediamo dove

Nuove circolazioni di bassa pressione potranno ancora interessare i settori meridionali europei anche nel prossimo futuro. A seguito del grosso riscaldamento stratosferico polare altrimenti definito come Final Warming, frammenti di Vortice Polare sono stati sparsi e hanno conquistato l'Europa centrale. Le masse d'aria calde subtropicali rimangono confinate alle basse latitudini, per il momento non riescono a conquistare l'Europa meridionale. Una nuova perturbazione è prevista interessare le regioni del nord tra domani e giovedì con della nuova pioggia. Tale perturbazione sarà inserita in un contesto di correnti occidentali piuttosto tese, a tal proposito, ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per domani sera, mercoledì 8:



A breve distanza dalla perturbazione di metà settimana, un secondo impulso perturbato è previsto raggiungere lo stivale italiano a partire dal prossimo weekend. Una nuova perturbazione che porterà temporali al nord nella giornata di sabato, instabilità fatta di rovesci e temporali anche al centro ed al sud tra domenica e lunedì. In questa sede è previsto un nuovo contraccolpo verso il basso della temperatura. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica 12 maggio: