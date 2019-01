MODELLO EUROPEO: segnali MOLTO INTERESSANTI a lungo termine...

Da diverso tempo si parla di un intenso riscaldamento stratosferico i cui effetti potrebbero trasmettersi alla sottostante troposfera sul finire della prima decade di gennaio, mandando in seria crisi il vortice polare.

L'evento è ormai molto probabile e questa mattina sono presenti alcuni segnali anche sulle mappe. Si tratta solo di SEGNALI, non di previsioni propriamente dette, di conseguenza è lecito prenderli con molta cautela.

L'ipotesi ufficiale imbastita questa mattina dal modello europeo per martedì 8 gennaio (prima mappa) mostra la liberazione dell'Europa occidentale dall'oppressione anticiclonica che è presente in loco da quasi due settimane.

Se puntiamo lo sguardo a prua arrivando alla fine della prima decade mensile (seconda mappa), notiamo una condizione davvero succulenta per l'inverno italico ed europeo.

Blocco completo delle correnti zonali e comparsa di un vasto anticiclone in sede scandinava, con ripetuti affondi freddi verso l'Europa centrale e l'Italia.

Notate l'alta pressione "ammazza inverno" che si rifugerà intimorita nei suoi luoghi di origine, ovvero in pieno oceano.

Come abbiamo già detto, si tratta solo di linee tendenziali e non di previsioni. Nei prossimi giorni restate sempre sintonizzati su MeteoLive perchè qualcosa bolle in pentola!