MODELLO EUROPEO: CAMBIAMENTI in vista all'inizio della settimana prossima?

La previsione fino alla giornata di domenica è presto fatta: bel tempo ovunque con le ultime incertezze al meridione che tenderanno progressivamente ad attenuarsi.

La cupola di alta pressione che incomberà sul nostro Continente, distruggerà ogni tentativo di smantellamento, sia da est che da ovest. Per trovare una scappatoia a questo strapotere stabilizzante dobbiamo guardare all'inizio della settimana prossima.

La prima mappa valida per la notte tra domenica 17 e lunedi 18 febbraio, mostra il tentativo di forzare il blocco anticiclonico ad opera di una perturbazione atlantica.

Il progetto andrà in porto solo parzialmente, in quanto la saccatura non avrà la forza di "ripulire" l'Europa dall'incombenza anticiclonica.

Ne deriverà un passaggio blando sul Mediterraneo che potrebbe compiersi tra martedi 19 e mercoledi 20 (seconda mappa).

Dietro di esso, l'alta pressione tenterà di ricostruire un massimo sull'Europa centro-settentrionale, ma attenzione all'aria fredda presente a nord-est (frecce bianche). Il fronte freddo associato (linea bianca) potrebbe scendere verso l'Europa centrale e l'Italia nei giorni successivi, determinando lo slittamento dei massimi pressori verso il nord Europa.

In altre parole, l'Italia potrebbe essere raggiunta da aria più fredda di matrice orientale durante la terza decade di febbraio, con tutte le conseguenze del caso. Vedremo se questa situazione diverrà realtà...per il momento godiamoci il sole.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI