Meteo FINE SETTIMANA: domenica altro maltempo al sud, un po' instabile altrove

Una nuova depressione coinvolgerà l'Italia durante il fine settimana, producendo i massimi effetti sul meridione.



Tuttavia nella giornata di sabato il passaggio del minimo tra la Francia meridionale, l'ovest della Corsica e la Sardegna, richiamerà aria instabile e piuttosto fredda al nord e lungo tutta la dorsale appenninica, dove non mancheranno locali piovaschi o rovesci, anche nevosi a ridosso delle Alpi oltre i 700-900m, oltre i 1000-1200m in Appennino. Rovesci al mattino potranno interessare anche la costa ligure, nel tardo pomeriggio pianura lombarda e parte di quella piemontese.



Nel corso della giornata è previsto un peggioramento più consistente sulla Sardegna con piogge diffuse, in estensione in serata alla Sicilia.



Domenica piogge e rovesci su gran parte del sud, ultime piogge sul Sulcis e l'Iglesiente in Sardegna, nuvolaglia e qualche piovasco anche sul medio Adriatico, sopravento alle correnti da ESE che richiamerà la depressione. Al nord e sul medio ed alto Tirreno il tempo invece risulterà asciutto e in parte soleggiato.



Solo sull'Emilia-Romagna potranno verificarsi degli addensamenti, associati a brevi precipitazioni, nevose oltre i 700m, ma comunque di scarsa rilevanza.



Domenica aria un po' più fredda da est affluirà al nord e sul medio Adriatico da est. Lunedì ultimi fenomeni residui al meridione, schiarite altrove e aria decisamente più mite ovunque.