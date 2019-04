Meteo a 7 giorni: da Pasquetta il tempo si guasterÃ 

La prima parte del lungo ponte di Pasqua trascorrerà quasi certamente sotto la protezione di un modesto ma efficace cuneo di alta pressione, che favorirà l'affermazione delle schiarite sugli annuvolamenti e una prevalenza di tempo asciutto, eccezion fatta per qualche fenomeno di instabilità convettiva pomeridiana sui rilievi.



Da Pasquetta invece sull'Italia vi sarà un cedimento dell'alta pressione e l'inserimento di correnti umide ed instabili a precedere addirittura l'ingresso di una vasta saccatura atlantica, foriera di maltempo da martedì 23 in poi su molte zone del Paese.



Ecco il riassunto grafico in sintesi dei prossimi sette giorni: si nota l'instabilizzazione del tempo prevista da Pasquetta in poi (lunedì 22) con rischio di precipitazioni su gran parte della Penisola:

Andiamo però con ordine: da mercoledì 17 a sabato 20 aprile i disturbi sulla Penisola risulteranno ben pochi, come già detto potrebbe riscontrarsi qualche nota di instabilità lungo i rilievi appenninici ma nulla di più.



Anche la Pasqua potrebbe trascorrere con il sole dalle Alpi alla Sicilia, anche se nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe farsi notare sulle Alpi occidentali e l'Appennino ligure.



Diversa la situazione per la Pasquetta, che vedrà un cedimento molto netto del cuneo anticiclonico subtropicale e l'instaurarsi di un flusso umido ed instabile da sud ovest con una "passata" di rovesci in risalita da sud ovest verso nord-est assai probabile, come mostra anche la mappa del nostro modello relativa alla sommatoria dei fenomeni previsti tra le 12 e le 24 di lunedì 22 aprile, Pasquetta appunto:



Subito dopo ecco una svolta ulteriormente instabile che potrebbe condizionare il tempo anche per mercoledì 24 e giovedì 25 aprile: una vasta saccatura in ingresso da ovest con annessi fronti perturbati in transito, in altre parole PIOGGIA in vista, ecco la mappa barica prevista per martedì 23 dal modello europeo (media degli scenari):







SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 23 APRILE:

mercoledì 17 aprile: bel tempo ovunque, salvo locali episodi di instabilità lungo i rilievi nel pomeriggio, specie sul settore appenninico. Temperature in aumento.



giovedì 18 aprile, venerdì 19 aprile: tempo simile, temperature in rialzo, punte di 22°C, qualche spunto temporalesco in Appennino nel pomeriggio, per il resto prevalenza di sole.



sabato 20 aprile e domenica 21 aprile: ancora tempo buono o discreto, un po' di nubi in più in Appennino e su ovest Alpi nel pomeriggio con qualche breve rovescio o temporale non escluso, temperature miti.



lunedì 22 aprile: molte nubi ovunque in un contesto variabile ma con possibili acquazzoni sparsi in movimento dal Tirreno verso l'Adriatico, locali temporali, temperature in calo.



martedì 23 aprile: probabile ulteriore peggioramento con piogge e temporali a partire dai versanti occidentali.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it