La prossima settimana l'alta pressione si farÃ  da parte: il peggioramento di venerdÃ¬ 27 aprile

La mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per la giornata di venerdì 27 aprile.

La distanza previsionale è molto impervia; di conseguenza la mappa suddetta non deve essere intesa come previsione in senso stretto, ma solo come una probabile linea di tendenza del tempo a lungo termine in Italia.

Dalle mappe di oggi emerge che l'alta pressione inizierà a sgonfiarsi sull'Italia a partire dalla settimana prossima. In un primo tempo arriveranno solo infiltrazioni fresche dall'Atlantico, mentre in un secondo momento sarà possibile un vero e proprio peggioramento delle condizioni atmosferiche che i modelli matematici individuano dopo il 25 aprile.

La mappa mostra una ferita inferta dalle correnti atlantiche nel tessuto anticiclonico ormai demolito sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo nella giornata di venerdì 27 aprile. All'interno di questo strappo si inserirà quasi sicuramente una perturbazione in grado di dispensare piogge e rovesci segnatamente al nord e al centro.

La media degli scenari del modello americano imbastita per il giorno medesimo conferma a grandi linee questa tesi, ovvero la caduta dell'alta pressione sull'Europa e parte dell'Italia ad opera di correnti perturbate atlantiche nel periodo temporale suddetto.

In altre parole, dopo la parentesi mite e stabile che vivremo questa settimana, il tempo tornerà a proporci scenari instabili e più freschi. Non meravigliamoci troppo perchè questa è la primavera...e la primavera non deve essere intesa come anticipo d'estate, bensì come stagione variabile e a tratti instabile.