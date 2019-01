La NEVICATA di VENERDI 1° febbraio: le REGIONI coinvolte nel dettaglio!

La nevicata di mercoledì 30 porterà la neve su Liguria, Lombardia e soprattutto in Emilia in base agli ultimi aggiornamenti, che sembrerebbe poter sfruttare meglio l'azione ravvicinata del minimo depressionario, previsto in approfondimento proprio sulla regione in serata: ne scaturirebbero accumuli nevosi anche superiori ai 20cm in Appennino e ai 10-12cm in città da Piacenza a Bologna.



La nevicata di venerdì 1° febbraio comincerà invece già dalla nottata su gran parte del nord, ma quasi subito passeranno a pioggia proprio gran parte dell'Emilia, del basso Veneto e del Friuli Venezia Giulia, raggiunto dal respiro delle correnti di Libeccio ed Ostro.



La nevicata dovrebbe invece proseguire sino alla prima mattinata su est Lombardia, per poi passare a pioggia, in Liguria pioggia su Genovesato e Spezzino, neve sulle province di Savona e di Imperia.

Dovrebbe invece continuare a nevicare su Piemonte, Valle d'Aosta, ovest Lombardia sino all'Adda e lungo tutte le vallate alpini, comprese Val d'Adige, Cadore, Valtellina, Ossola, fondovalle aostano.



DETTAGLI REGIONALI

Piemonte: scarsamente interessato dalla nevicata di mercoledì, prenderà neve generosa su tutta la regione nella giornata di venerdì con accumuli consistenti soprattutto sull'Ossola, ma ampiamente possibili anche in pianura, specie su Biellese, Eporediese e Novarese.



Valle d'Aosta: scarsamente coinvolta dalla nevicata di mercoledì, la regione riceverà un consistente apporto di neve nella giornata di venerdì con fiocchi sin nel fondovalle ed accumuli sino a 30-40cm alla testata delle valli.



Lombardia: mercoledì nevicherà in pianura (bagnato) per tutta la mattinata e ad est anche nel pomeriggio con 3-4cm massimo di accumulo, ad eccezione forse del Bresciano orientale, poi cessazione e giovedì sera ripristino delle nevicate su tutta la regione sino al mattino presto, poi passaggio a pioggia su tutte le province poste ad est dell'Adda, ancora neve su tutto l'ovest della regione sino al pomeriggio, poi anche qui possibile passaggio a pioggia, salvo nell'alto Milanese e Varesotto. Accumuli nevosi consistenti e fino a 20cm in pianura ad ovest, anche oltre i 30cm oltre i 500m.



Emilia-Romagna: nevicherà su gran parte della regione nella giornata di mercoledì, specie tra il tardo pomeriggio e la notte su giovedì, specie sino a Bologna, pioggia sulla costa romagnola. Giovedì sera ripresa delle nevicate sull'Emilia, già pioggia sulla Romagna, poi anche sul resto della regione, salvo sul Piacentino, dove nevicherà sino al mattino, poi pioggia anche lì con quota neve oltre i 1200-1500m in Appennino.



Liguria: mercoledì nevicata anche generosa su gran parte del settore centrale ed orientale della regione, con fiocchi sino a Genova possibili. Abbondanti in Appennino con accumuli anche di 15cm. Venerdì neve invece sull'ovest della regione sino a Savona e relativo Appennino, rischio di pioggia da Genovesato verso lo Spezzino causa richiamo caldo previsto anche in Appennino; sui versanti padani potrebbe comunque continuare a nevicare con accumuli molto rilevanti, oltre i 30cm a 500-600m.



Trentino Alto Adige: scarsamente interessato dalla nevicata di mercoledì, fortemente coinvolto in quella di venerdì con neve praticamente ovunque, anche nel fondovalle, con accumuli anche superiori ai 30-40cm a quote basse.



Veneto: scarsamente interessato dalla nevicata di mercoledì, coinvolto solo per qualche ora nella giornata di venerdì in pianura ma con rapido passaggio a pioggia sulle province di Padova, Venezia e Rovigo, ancora neve in mattinata su Bellunese e Vicentino, pioggia su Trevigiano, pioggia per tutto il periodo su Verona che non vedrà neve. Neve invece decisa su tutta la montagna veneta, dall'Agordino al Cadore, pioggia dal pomeriggio su Feltre e Belluno. Molta neve attesa nelle vallate alpine, sino a mezzo metro oltre i 1000m.



Friuli Venezia Giulia: mercoledì coinvolgimento pressoché nullo, venerdì dalla notte neve su tutta la regione, molto bagnata su pianura e costa, poi neve solo sui rilievi e con accumuli consistenti, oltre i 30-40cm oltre i 500m su Carnia e Tarvisiano, pioggia su pianura e costa.

