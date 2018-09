IL TEMPO sino a metà mese: SOLE e CALDO con punte di 35°C

La settimana si aprirà con le nubi sulla Sardegna per l'arrivo di un corpo nuvoloso dalle Baleari che non riuscirà però a produrre un vero peggioramento ma si limiterà a produrre addensamenti irregolari, associati a locali piovaschi, per il resto l'anticiclone regalerà a tutti gli italiani un generoso soleggiamento e temperature estive, specie al centro e al sud ma anche nei fondovalle alpini.



La presenza di un velo di foschia sulla pianura padana, segnale di inversione termica, potrebbe invece riuscire a limitare i picchi di temperatura massima su questo settore, con picchi limitati a 30-31°C.



Altrove invece il caldo si farà sentire, con punte di 34-35°C su Sicilia, ma anche Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio.



La fase stabile e soleggiata dovrebbe durare almeno sino al prossimo fine settimana, quando lungo le Alpi transiteranno condizioni di instabilità, in grado di provocare qualche rovescio e di abbassare di qualche grado le temperature, con riflessi anche sul catino padano.



Altrove però sole e caldo resteranno tranquillamente protagonisti almeno sino a lunedì 17 settembre.