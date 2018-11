Il SOLE tace, il clima risponde?

Il sole da due giorni è tornato a "pisolare": da 48 ore in pratica è senza macchie e la media mensile è scesa a 5 unità.



Il 2018 secondo il Regio Istituto del Belgio ha visto i seguenti giorni senza macchie divisi per mesi:

Gennaio: 15

Febbraio: 12

Marzo: 25

Aprile: 13

Maggio: 10

Giugno: 9



Da qui i dati sono ufficiosi e ci consegnano:

Luglio 31

Agosto 15

Settembre 23

Ottobre 22

Novembre 12



Se pensiamo che il 2017 ha chiuso con 96 giorni spotless, nel 2018 i giorni senza macchie sono praticamente raddoppiati.



Addirittura è stato battuto il record di giorni consecutivi senza macchie che risaliva al bimestre luglio-agosto del 2009 ed era di 32 giorni; ebbene nel periodo giugno-luglio del 2018 siamo arrivati a 34 giorni spotless.



Da notare anche i 22 giorni consecutivi di questo bimestre ottobre-novembre.



Nel grafico qui a fianco noterete il notevole minimo registrato a cavallo tra il 2008 e il 2009, la ripresa degli anni successivi e il nuovo minimo, che sta vivendo la sua fase più importante proprio ora, in attesa che il numero delle macchie torni a salire nel corso dei prossimi mesi (secondo previsione, linea tratteggiata)



Secondo il NOAA i giorni senza macchie nel 2018 (conteggio ovviamente provvisorio) sono stati ben 191, cioè il 59%, nel 2017 erano stati 104, cioè solo il 28%.

Addirittura nel 2013 e nel 2012 non vi era stato un solo giorno senza macchie.



Certo nel 2009 erano stati 260, cioè ben il 71% e addirittura nel 2008 268, cioè il 73% e i risvolti climatici c'erano stati eccome sul clima europeo, anche se qualcuno parla di casualità.



Casualità o no (ma anche no e basta) quest'anno stiamo osservando per la prima volta dopo diverso tempo un vortice polare "svalvolato", tendente cioè a piazzare almeno temporaneamente il suo quartier generale sul settore euro-asiatico, anziché su quello americano.



Le conseguenze sull'inverno europeo potrebbero essere dunque importanti? Qualche indizio c'è, manca però la prova schiacciante, quella dei fatti.



LEGGI ANCHE:

L'inverno si costruisce con un lago gelido

http://www.meteolive.it/news/Editoriali/8/l-inverno-si-costruisce-con-un-lago-gelido-sull-est-europeo-ma-non-solo-/76303/