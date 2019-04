Il METEO del Primo Maggio: le prospettive del modello americano ed europeo

Il Primo Maggio: l'ultima festa di questa lunga serie, iniziata con il periodo pasquale e bypassata dal 25 aprile.

Ci sono ancora molte incertezze in merito al tempo che avremo in Italia durante la festa del lavoro; i due principali modelli (il modello americano ed europeo) hanno ancora le idee poco chiare.

Il più pessimista, in fatto di nubi e piogge, è il modello europeo; ecco le precipitazioni previste da questo elaborato nell'arco di tutta la giornata festiva in Italia:

Secondo il modello nostrano, non sarà una bella giornata al nord e al centro, dove potrebbe anche piovere. Non sembra trattarsi di piogge intense, anche se qualche rovescio viene individuato su alcune aree del nord.

Sulla Sardegna, sul basso Lazio e al meridione il tempo potrebbe invece essere asciutto con un bel soleggiamento e un clima molto gradevole.

Il modello americano per la medesima giornata festiva, invece non la pensa così:

La sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per il Primo Maggio risulta molto più ridotta rispetto al modello precedente. In altre parole, le piogge si limiterebbero a frequentare le aree interne durante il pomeriggio (classica instabilità pomeridiana) lasciando il resto d'Italia sotto un tempo asciutto, soleggiato e molto mite.

E' molto difficile stabilire al momento quale modello avrà ragione; bisognerà aspettare ancora qualche giorno per avere la soluzione di questo "rebus"; continuate quindi a seguirci...