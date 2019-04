Dove si concentreranno le (eventuali) piogge nei prossimi 3 giorni?

Osservate attentamente questa fotografia, perchè nei prossimi giorni sarà probabile vedere questo tipo di nubi a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici:

Si tratta di nubi a sviluppo verticale che prendono piede durante il pomeriggio nelle zone montuose quando l'Italia è interessata da una zona di alta pressione poco solida.

Nei prossimi giorni non ci saranno le perturbazioni, di conseguenza sulla maggior parte della nostra Penisola il tempo sarà abbastanza buono e con temperature in aumento.

Proprio il calore del sole unito alla poca solidità in quota dell'alta pressione (i geopotenziali non saranno elevati) potrebbero far fiorire nubi cumuliformi sui rilievi con rischio di qualche rovescio o temporale limitatamente al pomeriggio, in dissoluzione in serata. Le giornate maggiormente quotate saranno mercoledi per l'Appennino centro-meridionale e venerdi per le Alpi e l'Appennino settentrionale.

Ecco la sommatoria delle piogge che cadranno in Italia nei prossimi 3 giorni secondo il nostro modello:

Diciamo subito che non pioverà sulle pianure del nord e lungo le coste in genere, dove il tempo risulterà abbastanza buono.

Il rischio di avere qualche rovescio o temporale (con accumuli comunque poco consistenti) riguarderà la chiostra apina, l'Appennino Ligure (specie venerdi) e la dorsale appennica in genere. Qualche rovescio leggermente piu consistente potrebbe cadere nella giornata di mercoledi nelle aree interne della Calabria.

Le due Isole maggiori avranno tempo nel complesso asciutto lungo le coste; qualche rovescio potrebbe invece manifestarsi nelle aree interne, ma si tratterà davvero di poca cosa.

