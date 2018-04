Devastante grandinata in Arabia Saudita, centinaia di cammelli e animali uccisi. VIDEO SHOCK

Violentissimi temporali e grandinate hanno colpito l'Arabia Saudita negli ultimi giorni.

Gli eventi atmosferici estremi, non così rari in questo periodo contraddistinto da accesi contrasti termici, hanno causato purtroppo danni e vittime fra gli animali. In particolare, Sabato 7 Aprile, una grandinata devastante, con chicchi grossi fino a 6-8 cm, ha ucciso centinaia di animali, fra cui cammelli, pecore e agnelli, nel deserto.

Impressionante il filmato che vi mostriamo, in cui si vede la violentissima grandinata e persone che cercano di mettere a riparo gli animali.