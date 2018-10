Meteo a 15 giorni: ottobrate in vista dopo il maltempo?

Dopo la fase potenzialmente depressionaria che ci attende almeno sino a mercoledì 10 ottobre, da giovedì 11 potremmo sperimentare il ritorno a condizioni di tempo sostanzialmente buone sull'insieme del Paese, grazie all'affermazione di un campo di alta pressione, in estensione da sud ovest verso nord-est.



La fase stabile potrebbe persistere per alcuni giorni, determinando soprattutto al nord, anche la formazione delle prime nebbie notturne e mattutine un po' più coriacee sulle pianure.



E' tuttavia possibile che al centro e al sud l'anticiclone non svolga a pieno regime il proprio compito, favorendo l'inserimento di un'ansa depressionaria in quota, in grado di determinare qualche disturbo soprattutto lungo la dorsale appenninica e le zone interne, che non andrebbe comunque aldilà di qualche breve acquazzone.



Per assistere invece ad una nuova flessione del campo barico bisognerà attendere almeno il 16-17 ottobre, quando nuove insidie dall'Atlantico tenteranno di coinvolgere il Mediterraneo, determinando il ritorno di precipitazioni.



Non si vede però ancora (o sarebbe meglio dire non si vede più) dai modelli quell'affondo da nord così netto da portare sconquassi e rivoluzionare davvero il quadro barico, spingendo la stagione autunnale verso una deriva perturbata .



Quanto è attendibile l'ipotesi anticiclonica? Quando si parla di anticiclone sempre abbastanza, con percentuali superiori al 50 per cento.



SINTESI PREVISIONALE da GIOVEDI 11 OTTOBRE a GIOVEDI 18 OTTOBRE



Da giovedì 11 ottobre a sabato 13 ottobre: bel tempo anticiclonico sull'insieme del Paese con temperature in aumento in quota e sulle coste, un po' di freddo umido sulle pianure del nord in caso di locali nebbie, così come nelle valli del centro.



domenica 14 e lunedì 15 ottobre: un po' di variabilità al centro e al sud con locali precipitazioni in Appennino e nelle zone interne, bel tempo al nord. Temperature senza grandi variazioni.



martedì 16 e mercoledì 17 ottobre: ancora un po' di variabilità al centro e al sud ma senza fenomeni di rilievo, bello al nord.



giovedì 18 ottobre: tendenza a peggioramento al nord e sulla Toscana per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica.