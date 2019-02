METEO a 15 giorni: ancora conferme per una svolta GELIDA clamorosa verso la fine del mese?

Abbiamo dedicato diversi articoli in questi giorni ai segnali di risveglio invernale generale che evidenzia il modello americano dal 23-24 febbraio in poi:

http://www.meteolive.it/news/Fantameteo-15gg/45/meteo-a-15-giorni-a-fine-mese-il-colpo-gobbo-dell-inverno-/77538/





Nonostante questa linea di tendenza non venga ancora ben evidenziata nelle emissioni ufficiali del modello, nelle corse accessorie emerge chiaramente la tendenza dell'alta pressione a portarsi verso il nord Europa, innescando il ripetuto affondo di correnti fredde dall'Artico verso l'est europeo ma con tendenza a muoversi in senso retrogrado sino a raggiungere anche l'Italia.



Un'ipotesi che si scorge ormai anche nella media degli scenari proposti, ed è per questo che non possiamo trascurare questa potenziale recrudescenza invernale, anche molto intensa.



E' appena il caso di ricordare che diverse annate hanno proposto proprio sul finire di febbraio eventi invernali di grande rilevanza, a cominciare dallo scorso anno per arrivare a quello del 2005, che portò poi ad un'abbondante nevicata marzolina sulle pianure del nord, senza dimenticare tutti gli episodi nevosi che hanno colpito l'Emilia-Romagna proprio a fine febbraio di diverse annate.



Insomma l'inverno avrebbe tutte le carte in regola per farci vivere un episodio di grande impatto. Ci si chiede però se tutto questo progetto non sia destinato ad essere vanificato dalla spinta veemente delle correnti occidentali e da un anticiclone troppo pigro per abbandonare il Mediterraneo.



La risposta la sapremo solo nei prossimi giorni, intanto però appuntatevi le date del 23-24 febbraio.



SINTESI da giovedi 21 a giovedi 28 febbraio:

da giovedi 21 a sabato 23 febbraio: condizioni di variabilità senza un vero peggioramento e in un contesto termico non freddo.



domenica 24 febbraio e lunedi 25 febbraio: possibile recrudesca invernale con brusco calo termico, vento e rovesci di neve al nord e lungo l'Adriatico, da verificare.



da martedi 26 a giovedi 28 febbraio: prosecuzione della fase fredda con risvolti perturbati.



Attendibilità: 25-30% in crescita